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Ракурс
Бойовиків затримали у 2018 році

Трьох затриманих терористів ДНР засудили до дев’яти років ув’язнення (ФОТО)

9 жов 2019, 16:49
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Трьох терористів так званої ДНР засудили до дев’яти років ув’язнення. Суд визнав їх винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (участь в терористичній діяльності) Кримінального кодексу.

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Цей вирок вже набув законної сили, повідомляє прес-центр СБУ.

Засуджені в 2014 році добровільно приєдналися до незаконного збройного формування «Казачий союз «Область войска Донского ДНР», щоб заробити грошей.

Зазначається, що терористи спочатку їм сплачували винагороду в розмірі майже 10 тис. рублів, однак згодом зловмисникам довелося служити безкоштовно.

Бойовики брали участь у боях проти сил АТО, у незаконних формуваннях вони обіймали посади стрільців та розвідника.

Згодом угруповання бойовиків були розформовані й зазначені жителі Донеччини втратили інтерес до служби. Вони втекли з тимчасово окупованих територій і переховувалися в родичів на підконтрольній Києву території.

У 2018 році їх затримали співробітники СБУ. Під час обшуків були виявлені докази їхньої причетності до терористів.

До терористів зловмисники приєдналися в 2014 році, фото: СБУ

До терористів зловмисники приєдналися в 2014 році, фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині затримали бойовика, котрий у 2014 році підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець. В останні роки він переховувався на контрольованій українською владою території, зокрема, жив у лісах на околицях міст.

Джерело: Ракурс


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