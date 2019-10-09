Уряд розбереться з боргами перед шахтарями 12 жовтня - Гончарук. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n127857-uryad-rozberetsya-z-borgamy-pered-shahtaryamy-12-jovtnya-goncharuk.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, обговорить з членами уряду питання про виплату боргів по зарплаті перед шахтарями на наступному засіданні Кабінету міністрів. Воно пройде в суботу, 12 жовтня.

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Як заявив прем'єр-міністр під час сьогоднішнього брифінгу в Києві, у ході засідання уряду будуть вирішуватися питання змін до бюджету на поточний рік.

Ми сьогодні домовилися про останні бюрократичні приготування і на суботу ми плануємо ще одне засідання уряду для того, щоб остаточно затвердити рішення про зміни до державного бюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями по зарплатах, — повідомив Гончарук.

При цьому прем'єр зазначив, що рішення щодо державних шахт має бути комплексним. Він вважає, що держава не може постійно дотувати неефективні шахти. Саме з цієї причини наступного року в уряді планують комплексно вирішити питання заборгованості шахтарям.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього брифінгу Гончарук повідомив, чи вдасться новій владі скасувати комуналку для малозабезпечених пенсіонерів старше 70 років.