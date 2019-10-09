Правительство разберется с долгами перед шахтерами 12 октября - Гончарук. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n127857-pravitelstvo-razberetsya-s-dolgami-pered-shahterami-12-oktyabrya-goncharuk.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, обсудит с членами правительства вопрос о выплате долгов по зарплате перед шахтерами на следующем заседании Кабинета министров. Оно пройдет в субботу, 12 октября.

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Как заявил премьер-министр во время сегодняшнего брифинга в Киеве, в ходе заседания правительства будут решаться вопросы изменений в бюджет на текущий год.

Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях и на субботу мы планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно утвердить решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплатам, — сообщил Гончарук.

При этом премьер отметил, что решение относительно государственных шахт должно быть комплексным. Он считает, что государство не может постоянно дотировать неэффективные шахты. Именно по этой причине в следующем году в правительстве планируют комплексно решить вопрос задолженности шахтерам.

Напомним, что во время сегодняшнего брифинга Гончарук сообщил, удастся ли новой власти отменить коммуналку для малоимущих пенсионеров старше 70 лет.