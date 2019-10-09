Веніславський про добір суддів: Дехто не розв'язував тестів, але отримав найвищий бал. Фото: ВААС

https://racurs.ua/ua/n127859-venislavskyy-pro-dobir-suddiv-dehto-ne-rozv-yazuvav-testiv-ale-otrymav-nayvyschyy-bal.html

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Верховний суд має у своєму складі окремих суддів, які не розв’язували тестів під час конкурсного відбору, але в підсумку в них з’явилися найвищі бали.

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Про це заявив представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Є достовірна інформація, що окремі судді не розв’язували тих тестів, які їм потрібно було пройти, але в результаті за свої «роботи» отримали найвищий бал. Не можу сказати, що це масове явище, але й не поодинокі випадки, — наголосив він.

На запитання, чи можливо провести повторне кваліфікаційне оцінювання суддів, представник президента висловив сумнів, що хтось піде на це.

Крім того, Веніславський заявив, що Вища кваліфкомісія суддів України, яка проводила конкурс до Верховного суду, не здатна забезпечити фаховий добір і формування високопрофесійного суддівського корпусу, починаючи з першої інстанції.