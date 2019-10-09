Екс-нардепа Жеваго оголосили в розшук - Труба. Фото: Обоз

https://racurs.ua/ua/n127860-eks-nardepa-jevago-ogolosyly-v-rozshuk-truba.html

Ракурс

Костянтин Жеваго, колишній народний депутат і відомий бізнесмен, перебуває в розшуку. В даний момент його розшукують на території України, проте незабаром його оголосять в міжнародний розшук.

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Таку заяву під час сьогоднішнього брифінгу зробив керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Минуло кілька днів, як Жеваго був викликаний для вручення підозри… Жеваго не з’явився, тому йому було оголошено підозру заочно, — сказав він.

Відповідно до закону тепер суд повинен видати дозвіл на можливе затримання Жеваго, додав Труба. За словами глави ДБР, цей процес вже запущений і рішення суду буде отримано найближчим часом.

Нагадаємо, що Жеваго повідомили про підозру у ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Його підозрюють в розтраті коштів банку «Фінанси та Кредит».

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього брифінгу Труба розповів деталі кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якому нещодавно було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.