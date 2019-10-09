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Ракурс
Украинец Александр Усик все же проведет бой 12 октября. Фото: zaxid.net

Усику нашли нового соперника, украинцу будет противостоять американец (ФОТО)

9 окт 2019, 09:21
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Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, дебютирует в супертяжелом весе против американского боксера Чазза Уизерспуна.

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Команда украинца нашла ему замену после того, как нидерландский боксер, с которым должен был драться украинец, Тайрон Спонг провалил тест на допинг. Имя будущего соперника Усика сообщил британский промоутер Эдди Хирн на собственной странице в Twitter.

Американец Чазз за свою профессиональную карьеру боксера побеждал на ринге 38 раз, а проиграл лишь трижды. Бой Усик — Уизерспун состоится в ночь на 13 октября в Чикаго. Транслировать поединок будет телеканал «Интер» в 4.30 по Киеву.

Как известно, дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе запланирован на 12 октября. Ожидалось, что украинец будет боксировать с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом, но не сложилось.

Александр Усик сразится с Чаззом Уизерспуном. Фото: Эдди Хирн в Twitter

Напомним, голландец Спонг попался на употреблении запрещенных веществ и ему запретили выходить в ринг против представителя Украины. В срочном порядке промоутеры начали искать замену для Спонга. Они уверяли, что бой однозначно состоится, однако имя соперника не называли. Известно было лишь, что соперником украинца станет точно не гражданин РФ.

Источник: Ракурс


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