Украинец Александр Усик все же проведет бой 12 октября. Фото: zaxid.net

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Ракурс

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, дебютирует в супертяжелом весе против американского боксера Чазза Уизерспуна.

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Команда украинца нашла ему замену после того, как нидерландский боксер, с которым должен был драться украинец, Тайрон Спонг провалил тест на допинг. Имя будущего соперника Усика сообщил британский промоутер Эдди Хирн на собственной странице в Twitter.

Американец Чазз за свою профессиональную карьеру боксера побеждал на ринге 38 раз, а проиграл лишь трижды. Бой Усик — Уизерспун состоится в ночь на 13 октября в Чикаго. Транслировать поединок будет телеканал «Интер» в 4.30 по Киеву.

Как известно, дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе запланирован на 12 октября. Ожидалось, что украинец будет боксировать с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом, но не сложилось.

Напомним, голландец Спонг попался на употреблении запрещенных веществ и ему запретили выходить в ринг против представителя Украины. В срочном порядке промоутеры начали искать замену для Спонга. Они уверяли, что бой однозначно состоится, однако имя соперника не называли. Известно было лишь, что соперником украинца станет точно не гражданин РФ.