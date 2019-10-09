Спецназ ГРУ Минобороны России. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/n127829-rossiya-ispolzuet-sekretnoe-specpodrazdelenie-gru-dlya-destabilizacii-situacii-v-evrope-nyt.html

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Подразделение Главного разведывательного управления РФ причастно к дестабилизации ситуации в Европе.

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Эти российские спецназовцы причастны к отравлению бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, попытке переворота в Черногории, дестабилизации ситуации в Молдове. Ранее западные спецслужбы хоть сначала и подозревали в этих атаках Россию, но эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех зарубежных странах.

Спецслужбы и разведка этих стран пришли к выводу, что ситуацию в Европе дестабилизировали представители одного и того же российского спецподразделения. Отмечается, что Москва для этого задействует элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, представители которого — это квалифицированные подрывники, диверсанты и убийцы.

Газета пишет, что группа, известна как подразделение 29155, действует уже как минимум 10 лет. Впервые его обнаружили в 2016 году после неудачного путча в Черногории, но представители РФ «засветились» в деле об отравлении Скрипалей в 2018 году. Отмечается, что подразделение располагается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Представители группы элитных убийц в свое время воевали в Афганистане, Чечне, на Донбассе. Западные спецслужбы предполагают, что о существовании этого подразделения другие сотрудники ГРУ не знают.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывании представителей Российской Федерации в стране. США ввели санкции против РФ из-за отравления в Великобритании.