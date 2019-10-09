Спецназ ГРУ Міноборони Росії. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/ua/n127829-rosiya-vykorystovuie-sekretnyy-specpidrozdil-gru-dlya-destabilizaciyi-sytuaciyi-v-ievropi-nyt.html

Ракурс

Підрозділ Головного розвідувального управління РФ причетний до дестабілізації ситуації в Європі.

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Ці російські спецпризначенці причетні до отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії та болгарського бізнесмена Еміліана Гребева, спроби перевороту в Чорногорії, дестабілізації ситуації в Молдові. Раніше західні спецслужби хоч спочатку і підозрювали в цих атаках Росію, але ці інциденти розслідувалися як окремі незв’язані епізоди. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на співробітників розвідки в чотирьох іноземних країнах.

Спецслужби та розвідка цих країн дійшли висновку, що ситуацію в Європі дестабілізували представники одного й того ж російського спецпідрозділу. Зазначається, що Москва для цього задіює елітний надсекретний підрозділ російської розвідки, представники якого — це кваліфіковані підривники, диверсанти та вбивці.

Газета пише, що група, відома як підрозділ 29155, діє вже щонайменше 10 років. Вперше його виявили в 2016 році після невдалого путчу в Чорногорії, але представники РФ «засвітилися» у справі про отруєння Скрипалів у 2018 році. Зазначається, що підрозділ розташовується в московській штаб-квартирі 161-го навчального центру спеціального призначення. Представники групи елітних вбивць свого часу воювали в Афганістані, Чечні, на Донбасі. Західні спецслужби припускають, що про існування цього підрозділу інші співробітники ГРУ не знають.

Нагадаємо, в березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лікарям вдалося врятувати їхнє життя. Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування представників Російської Федерації у країні. США ввели санкції проти РФ через отруєння у Великій Британії.