Українець Олександр Усик все ж проведе бій 12 жовтня. Фото: zaxid.net

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Ракурс

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, дебютує у надважкій вазі проти американського боксера Чазза Візерспуна.

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Команда українця найшла йому заміну після того, як нідерландський боксер, з яким мав битися українець, Тайрон Спонг провалив тест на допінг. Ім’я майбутнього суперника Усика повідомив британський промоутер Едді Хірн на власній сторінці у Twitter.

Американець Чазз за свою професійну кар'єру боксера перемагав на ринзі 38 разів, а програв лише тричі. Бій Усик — Візерспун відбудеться в ніч на 13 жовтня в Чикаго. Транслюватиме поєдинок телеканал «Інтер» о 4.30 за Києвом.

Як відомо, дебютний бій Олександра Усика у надважкій вазі запланований на 12 жовтня. Очікувалося, що українець боксуватиме з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом, але не склалося.

Нагадаємо, нідерландець Спонг попався на вживанні заборонених речовин і йому заборонили виходити в ринг проти представника України. У терміновому порядку промоутери почали шукати заміну для Спонга. Вони запевняли, що бій однозначно відбудеться, проте ім’я суперника не називали. Відомо було лише, що суперником українця стане точно не громадянин РФ.