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Ракурс
Українець Олександр Усик все ж проведе бій 12 жовтня. Фото: zaxid.net

Усику знайшли нового суперника, українцеві протистоятиме американець (ФОТО)

9 жов 2019, 09:21
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Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, дебютує у надважкій вазі проти американського боксера Чазза Візерспуна.

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Команда українця найшла йому заміну після того, як нідерландський боксер, з яким мав битися українець, Тайрон Спонг провалив тест на допінг. Ім’я майбутнього суперника Усика повідомив британський промоутер Едді Хірн на власній сторінці у Twitter.

Американець Чазз за свою професійну кар'єру боксера перемагав на ринзі 38 разів, а програв лише тричі. Бій Усик — Візерспун відбудеться в ніч на 13 жовтня в Чикаго. Транслюватиме поєдинок телеканал «Інтер» о 4.30 за Києвом.

Як відомо, дебютний бій Олександра Усика у надважкій вазі запланований на 12 жовтня. Очікувалося, що українець боксуватиме з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом, але не склалося.

Олександр Усик битиметься з Чаззом Візерспуном. Фото: Едді Хірн у Twitter

Нагадаємо, нідерландець Спонг попався на вживанні заборонених речовин і йому заборонили виходити в ринг проти представника України. У терміновому порядку промоутери почали шукати заміну для Спонга. Вони запевняли, що бій однозначно відбудеться, проте ім’я суперника не називали. Відомо було лише, що суперником українця стане точно не громадянин РФ.

Джерело: Ракурс


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