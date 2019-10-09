Головні новини 9 жовтня: справа проти Кличка, незвичайна прес-конференція Зеленського і поїздка добровольців до місця розведення військ. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n127871-golovni-novyny-9-jovtnya-sprava-proty-klychka-nezvychayna-pres-konferenciya-zelenskogo.html

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував вельми незвичайну зустріч з журналістами на 10 жовтня. Вона повинна пройти в фудмаркете Kyiv Food Market.

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Віталій Кличко, мер Києва, стане фігурантом кримінального провадження за фактом зловживання владою та розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту. Сьогодні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити відповідне виробництво.

Колона добровольців і ветеранів, яких сьогодні зупинили на блокпосту в місті Кремінна Луганської області, вирушила в місто Золоте, яке може потрапити в так звану «сіру зону» в результаті запланованого в цьому регіоні розведення військ.

Костянтин Жеваго, колишній народний депутат та відомий бізнесмен, знаходиться в розшуку. В даний момент його розшукують на території України, проте незабаром його оголосять в міжнародний розшук.

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, дебютує в суперважкій вазі проти американського боксера Чазза Візерспуна. Команда українця знайшла нового суперника Усику після того, як нідерландський боксер, з яким він повинен був битися, Тайрон Спонг провалив тест на допінг.