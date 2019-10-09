Новини України

Погода в Україні на 10 жовтня: в країну йде потепління, але подекуди пройдуть дощі. Фото: Подробности

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Ракурс

Погода в Україні 10 жовтня очікується сонячна практично у всіх областях. Опади очікуються лише на заході та півночі.

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Стовпчики термометрів не покажуть мінусові значення. Вдень очікується 13−20° тепла. Вночі — від 4 до 12° тепла, повідомляє Гідрометцентр України.

У Києві в четвер синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 17−19°.

У Львові 10 жовтня піде дощ вночі. Вдень тут опадів не буде. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, вдень 14−16° вище нуля.

В Одесі в найближчу добу опадів не передбачається. Вночі температура повітря 11−13° тепла, а вдень 18−20° тепла за Цельсієм.

У Дніпрі завтра синоптики спрогнозували помітне потепління без опадів. Вночі температура повітря 4−6°, а вдень 17−19° вище нуля.

У Харкові в четвер дощу не прогнозується. Вночі температура повітря коливатиметься від 5−7°, вдень 15−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Києві 10 жовтня буде відносно спокійною. Невеликі обурення очікуються тільки вранці.

«Ракурс» повідомляв, що в Києві 7 жовтня йшов мокрий сніг. Він швидко розтанув, а очевидці ділилися відео з першим снігом в соцмережах.