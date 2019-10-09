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Погода в Украине на 10 октября: в страну идет потепление, но кое-где пройдут дожди. Фото: Подробности
Погода в Украине на 10 октября: в страну идет потепление, но кое-где пройдут дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n127870-pogoda-v-ukraine-na-10-oktyabrya-v-stranu-idet-poteplenie-no-koe-gde-proydut-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 октября ожидается солнечная практически во всех областях. Осадки ожидаются лишь на западе и севере.
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Столбики термометров не покажут минусовые значения. Днем ожидается 13−20° тепла. Ночью — от от 4 до 12° тепла, сообщает Гидрометцентр Украины.
В Киеве в четверг синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 17−19°.
Во Львове 10 октября пойдет дождь ночью. Днем же здесь осадков не будет. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, днем 14−16° выше нуля.
В Одессе в ближайшие сутки осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, а днем 18−20° тепла по Цельсию.
В Днепре завтра синоптики спрогнозировали заметное потепление без осадков. Ночью температура воздуха 4−6°, а днем 17−19° выше нуля.
В Харькове в четверг дождя не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5° до 7°, днем 15−17° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Киеве 10 октября будет относительно спокойной. Небольшие возмущения ожидаются только утром.
«Ракурс» сообщал, что в Киеве 7 октября шел мокрый снег. Он быстро растаял, а очевидцы делились видео с первым снегом в соцсетях.
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