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Погода в Украине на 10 октября: в страну идет потепление, но кое-где пройдут дожди. Фото: Подробности

Погода в Украине на 10 октября: в страну идет потепление, но кое-где пройдут дожди (КАРТА)

9 окт 2019, 22:23
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Погода в Украине 10 октября ожидается солнечная практически во всех областях. Осадки ожидаются лишь на западе и севере.

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Столбики термометров не покажут минусовые значения. Днем ожидается 13−20° тепла. Ночью — от от 4 до 12° тепла, сообщает Гидрометцентр Украины.

В Киеве в четверг синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем ​​17−19°.

Во Львове 10 октября пойдет дождь ночью. Днем же здесь осадков не будет. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, днем ​​14−16° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, а днем ​​18−20° тепла по Цельсию.

В Днепре завтра синоптики спрогнозировали заметное потепление без осадков. Ночью температура воздуха 4−6°, а днем ​​17−19° выше нуля.

В Харькове в четверг дождя не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5° до 7°, днем ​​15−17° выше нуля.

Погода в Украине на 10 октября: в страну идет потепление, но кое-где пройдут дожди. Скриншот: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 октября будет относительно спокойной. Небольшие возмущения ожидаются только утром.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

«Ракурс» сообщал, что в Киеве 7 октября шел мокрый снег. Он быстро растаял, а очевидцы делились видео с первым снегом в соцсетях.

Источник: Ракурс


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