Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n127872-tramp-gotovyy-spivpracuvaty-u-spravi-pro-impichment-ale-za-pevnyh-umov.html

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Білий дім готовий співпрацювати у здійснюваному Палатою представників розслідуванні щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, однак за певних умов.

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Про це Трамп заявив у середу, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє агентство Reuters.

У Білому домі критикують спікера Палати представників, члена Демократичної партії Ненсі Пелосі за те, що вона не скликала голосування всієї нижньої палати Конгресу перш ніж оголосити початок розслідування щодо імпічменту Трампа.

Трамп поскаржився журналістам, що представники Демократичної партії, маючи більшість у Палаті представників, «змінили правила». За словами президента США, він не може залучати жодних юристів та позбавлений права слова.

Трамп зазначив, що буде співпрацювати з вимогами демократів про надання показань і документів, якщо голосування в Палаті представників буде проведено.

Так, якщо вони дадуть нам наші права, — наголосив президент США.

Про початок процедури імпічменту президента США Пелосі оголосила на брифінгу після зустрічі зі своїми однопартійцями-демократами в другій половині вересня.

Розслідування щодо імпічменту Трампа пов’язане з його резонансною телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським, котра відбулася 25 липня.

Противники Трампа вважають, що він використовував свою посаду у власних цілях — намагався схилити Зеленського до проведення в Україні розслідування, пов’язаного з Джо Байденом — одним із фаворитів майбутніх президентських виборів.

Нагадаємо, Білий дім нещодавно офіційно відмовився співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент Трампа.