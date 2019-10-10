Учені встановили, що спільного в людей і саламандр

https://racurs.ua/ua/n127873-spilna-rysa-ludey-i-salamandr-dopomoje-zdolaty-artryt-ucheni-infografika.html

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Всупереч поширеній думці, хрящі в суглобах людини можуть відновлюватися в процесі, аналогічному тому, який використовують такі істоти, як саламандри, для регенерації кінцівок.

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Це виявили учені з фонду Duke Health, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Science Advances.

Дослідники визначили механізм відновлення хрящів, який, здається, є більш активним у гомілковостопних суглобах і менше — в стегнах. Це відкриття потенційно може відкрити шлях до лікування остеоартрозу, найпоширенішого захворювання суглобів у світі.

Ми вважаємо, що розуміння цієї «саламандрової» регенеративної здатності людини і критично відсутніх компонентів цього регуляторного ланцюга може закласти основу для нових підходів до відновлення тканин суглобів і, можливо, цілих людських кінцівок, — зазначають дослідники.

Учені розробили метод визначення віку білків за допомогою внутрішнього молекулярного годинника — невід'ємної частини амінокислот, які перетворюють одну форму в іншу з передбачуваною регулярністю.

Це дозволило ученим визначити, якими за віком були ключові білки в хрящах людини, включаючи колагени.

Учені виявили, що вік хряща багато в чому залежить від того, де він знаходиться в організмі. Хрящ в щиколотках молодий, у коліні — середнього віку, а в стегнах — старий.

Цей взаємозв'язок між віком людського хряща і його розташуванням в організмі узгоджується з тим, як відбувається відновлення кінцівок у деяких тварин, які легше відновлюються на найдальших кінчиках, включаючи кінці ніг або хвостів.

Результати дослідження також дозволяють пояснити, чому травми колін і особливо стегон вимагають тривалого часу для відновлення і часто переростають в артрит, в той час як травми щиколоток заживають швидше і рідше стають важкими артритами.

Дослідники також дізналися, що молекули мікроРНК регулюють цей процес. Не дивно, що ці мікроРНК активніші у тварин, які відомі своїм відновленням кінцівок, плавників і хвостів, включаючи саламандр, даніо-реріо і ящірок.

Ці мікроРНК також зустрічаються в людському організмі, забезпечуючи здатність людей відновлювати тканини суглобів.

Як і у тварин, активність відповідної мікроРНК значно варіюється в залежності від місця розташування: вона була найвищою в щиколотках в порівнянні з колінами і стегнами, і вищою у верхньому хрящовому шарі в порівнянні з більш глибокими шарами хряща.

Ми були раді дізнатися, що регулятори регенерації в кінцівках саламанди також є контролерами відновлення тканин суглобів людських кінцівок, — зазначають дослідники. — Ми називаємо це нашою «внутрішньою саламандрою».

Учені зазначають, що мікроРНК можуть лягти в основу ліків, які допоможуть у профілактиці, уповільненню або навіть повному лікуванню артриту.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що білок акваріумної рибки здатний відновити хребет паралізованих людей з травмами спини.