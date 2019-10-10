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Марк Рютте, фото: kremlin.ru

Справа MH17: прем'єра Нідерландів нагородили в Австралії за зусилля у розслідуванні катастрофи (ВІДЕО)

10 жов 2019, 09:18
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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час перебування з триденним робочим візитом у Австралії отримав нагороду «Орден Австралії» за докладені ним зусилля в межах розслідування катастрофи малазійського «Боїнга-777» рейсу MH17, а також «хорошу співпрацю між Нідерландами та Австралією».

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Нагороду вручив генерал-губернатор Австралії Девід Херлі, повідомляє нідерландське видання RTL Nieuws.

Також на церемонії був присутнім прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Зазначається, що отримана Рютте відзнака надається за особливі досягнення та заслуги перед Австралією чи людством взагалі.

Оскільки Рютте не є громадянином Австралії, орден він отримав у статусі «почесний товариш».

Катастрофа малазійського «Боїнга», котрий прямував рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, сталася в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Міжнародне розслідування встановило, що цей пасажирський літак був збитий зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва.

Ракета, яка влучила в літак, була запущена з тимчасово окупованих територій з району міста Сніжне.

В результаті загинули всі 298 людей, які перебували на борту, з них 38 є громадянами Австралії.

Нагадаємо, родичам жертв катастрофи MH17 нещодавно показали будівлю судового комплексу, де розглядатимуть цю справу.


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