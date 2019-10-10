Зеленский и СМИ: как сеть реагирует на пресс-марафон президента, фото — telegra.ph

https://racurs.ua/n127913-na-urovne-vojdya-afrikanskogo-plemeni-kak-set-reagiruet-na-press-marafon-zelenskogo5.html

Ракурс

Сегодня, на 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон в гастрономическом пространстве Kyiv Food Market. В сети живо начали реагировать на событие еще со вчерашнего дня, когда о нем объявили в Офисе президента.

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Михаил Ткач пошутил, что Зеленский переименует фудмаркет в Офис пищи, а также предложил ему новую идею для следующего общения со СМИ.

Колесо обозрения вращается. Президент находится в одной из кабинок. Журналисты стоят в очереди. В каждую кабинку заходят по четыре журналиста согласно очереди. Те кто попадают в кабинку к президенту — ставят вопрос пока колесо делает один круг, — написал Ткач.

Янина Соколова объяснила, почему отказалась пойти на общение с главой государства в фудмаркет.

Пускать к хану (то есть, к Владимиру Александровичу) будут группой по 7−10 человек. Я с детства не люблю коллективного анализа, поэтому в ангар не пойду. Но предлагаю в следующий раз в сауну, туда точно приду. И не одна. С группой парней в камуфляже из Золотого.

Часть журналистов позавидовала коллегам, поскольку им во время пресс-марафона повезло пообедать. Впрочем, пошутили, что не было шаурмы (в День Киева в мае Зеленский в своем поздравлении рассказал, что ему нравится эта еда — «Ракурс»).

Им накрыли столы! Бургеры, картофель, пицца! Шаурмы нет. Возможно, следующей партии журналистов накрутят, — написали в «Телеграфе».

Политический психолог Олег Покальчук вспомнил, что 10 октября в мире отмечают День психического здоровья.

Пресс-марафон в день психического здоровья без присутствия санитаров нельзя считать эффективной терапией, — иронизирует Покальчук.

После начала пресс-марафона в сети начали появляться саркастические реакции на ответы президента.

Экс-министр Владимир Омелян попросил объяснить Зеленскому, что ему категорически нельзя общаться на английском. И потому, что он плохо понимает англоязычного собеседника, и из-за акцента и грамматику.

Это звучит на уровне вождя африканского племени, который впервые попал в супермаркет и хочет купить пиво и жвачки, — иронизирует Омелян.

Редактор «Новынарни» Дмитрий Лиховий сравнил пресс-марафон с путинскими «диалогами с народом».

Очевидно, что все это странное действо имеет целью донесения не информация или смыслов, а эмоций и впечатлений к аудитории Зеленского. У него до сих пор продолжается избирательная кампания, борьба за лайки и сердечка. Цель — поддержать рейтинг. Мы эту какофонию с тезисами, что друг другу противоречат, от Зе-команды и так каждый день слышим, — написал Лиховий.

Виталий Портников возмутился словам Зеленского в отношении Сергея Пашинского. Напомним, что президент публично назвал его бандитом.

Без судебных решений, просто потому, что ему так хочется — это обычный постсоветский диктатор, маленький Путин или Лукашенко. Такой человек способна довести свою страну только до Руины, — считает журналист.

Юрий Бирюков отметил, что Зеленский очень часто вспоминал сегодня в ответах Порошенко и партию «Европейская солидарность».

Это какое-то вселенское зло. Во всем. Всегда, — написал журналист.

Блогер Mason Lemberg пробежался по ленте новостей и сделал такие жесткие выводы: «Это сплошной ходячий набор комплексов и скелетов в шкафу; патологический лжец, который загоняется в двух фразах с интервалом в пять минут».

Между тем заместитель руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, почему для пресс-марафона выбрали именно киевский продовольственный рынок.

Мы не хотели проводить мероприятие в официальных помещениях, а это место подходит по формату и по количеству аккредитованных журналистов, — заявил он изданию «Петр и Мазепа».

Тимошенко объяснил, что в Офисе президенте не хотели проводить пресс-марафон в официальном помещении. Относительно аренды зала, то организаторы «платили только за еду, которой угощали журналистов». Заявку на мерпориятие подавала и российский пропагандист Ольга Скабеева, но ей отказали в аккредитации.