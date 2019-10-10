Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал о ходе расследования уголовных производств, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники.

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Журналисты 10 октября на пресс-марафоне напомнили Зеленскому о его предвыборном лозунге «Придет весна — сажать будем», про беспорядок на таможне и знакомство представителей его Офиса Андрея Богдана и Андрея Смирнова из бывшим замглавой Администрации президента времен Януковича Андреем Портновым. Зеленский заверил, что не знает и не общается с Портновым, заявил, что его команда не причастна к воздействию на решения судов. Президент убеждает, что дела против бывших народных депутатов Константина Жеваго, Максима Микитася и Сергея Пашинского начаты не по политическим мотивам.

Кроме того, президент заявил, что его команда не имеет отношения к расследованиям против бывшего президента Петра Порошенко, инициированных Портновым. Относительно влияния Портнова на украинское правосудие то Зеленский заявил, что с ним не общается, видел его случайно и давно. Глава государства попросил журналистов назвать хотя бы один случай его влияния на правосудие, но журналисты ничего не ответили.

Посадить за экономические преступления невозможно в нашей стране, это вы понимаете, — подчеркнул при этом Зеленский.

Президент отметил, что он недоволен ситуацией с таможней и контрабандой. Заявил, что вопрос ситуации на таможне стоит задать председателю Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову.

Нужно уволить старых таможенников. Правоохранительные органы делают все, что могут. Если Нефедов не справится, то это будет мой вопрос к премьер-министру, — заявил он.

Зеленский вспомнил и о главном редакторе интернет-издания «Страна.ua» Игоре Гужве. Пообещал, что если тот в розыске, то в случае его приезда в Украину, его задержат.

Глава государства признался, что хочет очищения Одессы от криминальных кланов, но думает, что мэр Одессы Геннадий Труханов не сможет декриминализировать город. Рассказал, что встречался Трухановым на Банковой в Киеве, говорил с ним отдельно о коррупции в городе, а также о проблемах с портами. Мэр жаловался президенту на активиста Сергея Стерненка.

Он жаловался на этого парня — Стерненка, что он убил человека. Там ситуация сложная, неправильная, непростая. Как ее изменить. Мы занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Там есть кланы, криминальные кейсы, их рассматривают, — заявил президент.

Напомним, президент Зеленский заявил, что правоохранители должны до 1 ноября показать результат в расследовании громких дел.