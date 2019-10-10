Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127912-zelenskyy-pro-guchni-spravy-posadyty-za-ekonomichni-zlochyny-u-nashiy-krayini-nemojlyvo.html

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Володимир Зеленський, президент України, розповів про хід розслідування кримінальних проваджень, в яких фігурують високопоставлені чиновники.

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Журналісти 10 жовтня на прес-марафоні нагадали Зеленському про його передвиборний лозунг «Прийде весна — саджати будемо», про безлад на митниці та знайомство представників його Офісу Андрія Богдана та Андрія Смірнова із колишнім заступником глави Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим. Зеленський запевнив, що не знає і не спілкується з Портновим, заявив, що його команда не причетна до впливу на рішення судів. Президент переконує, що справи проти колишніх народних депутатів Костянтина Жеваго, Максима Микитася й Сергія Пашинського розпочаті не з політичних мотивів.

Крім того, президент заявив, що його команда не має відношення до розслідувань проти колишнього президента Петра Порошенка, ініційованих Портновим. Щодо впливу Портнова на українське правосуддя то Зеленський заявив, що з ним не спілкується, бачив його випадково і давно. Глава держави попросив журналістів назвати хоча б один випадок його впливу на правосуддя, медійники нічого не відповіли.

Посадити за економічні злочини неможливо в нашій країні, це ви розумієте, — наголосив при цьому Зеленський.

Президент відзначив, що він незадоволений ситуацією з митницею та контрабандою. Заявив, що питання ситуації на митниці варто задати голові Державної митної служби Максиму Нефьодову.

Потрібно звільнити старих митників. Правоохоронні органи роблять все, що можуть. Якщо Нефьодов не впорається, то це буде моє питання до прем'єр-міністра, — заявив він.

Зеленський згадав і про головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву. Пообіцяв, що якщо той в розшуку, то в разі його приїзду в Україну, його затримають.

Глава держави зізнався, що хоче очищення Одеси від кримінальних кланів, але думає, що мер Одеси Геннадій Труханов не зможе декриміналізувати місто. Розповів, що зустрічався Трухановим на Банковій у Києві, говорив із ним окремо про корупцію в місті, а також про проблеми з портами. Мер скаржився президенту на активіста Сергія Стерненка.

Він скаржився на цього хлопця — Стерненка, що він убив людину. Там ситуація складна, неправильна, непроста. Як її змінити. Ми займаємося перезавантаженням поліції в Одеській області. Там є клани, кримінальні кейси, їх розглядають, — заявив президент.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що правоохоронці повинні до 1 листопада показати результат у розслідуванні гучних справ.