Дмитро Святаш, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n127911-kolyshnomu-deputatu-svyatashu-ogolosyly-sche-odnu-pidozru-zmi.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації колишньому депутатові Верховної Ради VIII скликання.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією ЗМІ, йдеться про колишнього народного обранця із фракції «Відродження» Дмитра Святаша.

Зазначається, що підозру було вручено вчора. Однак, оскільки народний обранець перебував на лікуванні, відповідне повідомлення замість нього отримала його близька родичка.

Також повідомлення направлене за місцем проживання екс-нардепа.

У НАБУ зазначають, що народний обранець у деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав наявність в нього фінансових зобов’язань перед «УкрСиббанком» (на 149,97 тис. дол. США та 149,66 тис. євро у декларації за 2015 рік та 467,51 тис. дол. США та 450,36 тис. євро у декларації за 2016 рік).

Зазначається, що НАБУ відповідне розслідування проводить з квітня 2018 року.

Дії колишнього депутата кваліфіковані за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, громадських робіт або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, кілька днів тому Святашу підозру оголосила столична прокуратура. Депутата підозрюють у причетності до афери із заволодіння коштами, отриманими в «УкрСиббанку» як кредити.