У ФСБ розкрили деталі затримання проукраїнського активіста в окупованому Криму​. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n127910-u-fsb-rozkryly-detali-zatrymannya-proukrayinskogo-aktyvista-v-okupovanomu-krymu.html

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Олег Приходько, проукраїнський активіст, якого вчора затримали в окупованому Криму, нібито планував здійснити вибух в одній з адміністративних будівель на півострові. Таку заяву зробили у Федеральній службі безпеки РФ.

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Як повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу ФСБ РФ, в силовому відомстві активіста назвали «прихильником нацистської ідеології». Крім того, його називають членом «українських екстремістських організацій».

У ФСБ розповіли, що нібито в гаражі у Приходька був виявлений «готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій».

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтями КК РФ, що передбачає відповідальність за приготування до теракту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв. У четвер Приходьку обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, окупанти увірвалися в будинок Приходька в місті Саки вчора о 17.00. Спочатку вони заявляли, що їм необхідно оглянути гаражі. Після того, як Приходько пішов з ними, додому він вже не повернувся.