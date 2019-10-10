Ціна газу для населення зміниться з 1 січня — «Нафтогаз». Фото: ua-energy.org

https://racurs.ua/ua/n127906-cina-gazu-dlya-naselennya-zminytsya-z-1-sichnya-naftogaz.html

Ракурс

Ціна газу для населення в Україні зміниться з 1 січня 2020 року. Формула її розрахунку залежатиме тільки від його вартості для промисловості.

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Зараз «Нафтогаз» не визначає вартість газу для побутових споживачів, а тільки обирає найменшу ціну з чотирьох показників. Про це під час Українського газового форуму повідомив директор «газопостачальних компаній» НАК «Нафтогаз України» Максим Рабинович, передає «РБК-Україна».

За словами Рабиновича, з січня ціна газу буде ринковою і визначатиметься як середнє арифметичне за вартістю для промисловості. Так прописано в законі, який із 1 січня скасовує спеціальні зобов’язання «Нафтогазу».

Нагадаємо, уряд 5 червня схвалив постанову, яка визначає чинну формулу розрахунку ціни газу для побутових споживачів. Його вартість повинна бути найнижчою серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі та ціни за постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року.

Зазначимо, що «Нафтогаз» вже знижував ціну на газ для населення в червні, липні, серпні та вересні цього року.

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