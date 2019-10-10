Цена газа для населения изменится с 1 января – «Нафтогаз». Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n127906-cena-gaza-dlya-naseleniya-izmenitsya-s-1-yanvarya-naftogaz.html

Ракурс

Цена газа для населения в Украине изменится с 1 января 2020 года. Формула ее расчета будет зависеть только от его стоимости для промышленности.

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Сейчас «Нафтогаз» не определяет стоимость газа для бытовых потребителей, а только выбирает наименьшую цену из четырех показателей. Об этом во время Украинского газового форума сообщил директор «Газоснабжающей компании» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович, передает «РБК-Украина».

По словам Рабиновича, с января цена газа будет рыночной и определяться как среднее арифметическое по стоимости для промышленности. Так прописано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства «Нафтогаза».

Напомним, правительство 5 июня приняло постановление, которое определяет действующую сейчас формулу расчета цены газа для бытовых потребителей. Его стоимость должна быть самой низкой среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по постановлению Кабмина от 19 октября 2018 года.

Отметим, что «Нафтогаз» уже снижал цену на газ для населения в июне, июле, августе и сентябре этого года.

Как сообщал «Ракурс», Украина будет покупать американский сжиженный газ у Польши.