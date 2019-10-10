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В ФСБ раскрыли детали задержания проукраинского активиста в оккупированном Крыму. Фото: rg.ru
В ФСБ раскрыли детали задержания проукраинского активиста в оккупированном Крымуhttps://racurs.ua/n127910-v-fsb-raskryli-detali-zaderjaniya-proukrainskogo-aktivista-v-okkupirovannom-krymu.htmlРакурс
Олег Приходько, проукраинский активист, которого вчера задержали в оккупированном Крыму, якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий на полуострове. Такое заявление сделали в Федеральной службе безопасности РФ.
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ, в силовом ведомстве активиста назвали «приверженцем нацистской идеологии». Кроме того, его называют членом «украинских экстремистских организаций».
В ФСБ рассказали, что якобы в гараже у Приходько было обнаружено «готовое к применению самодельное взрывное устройство».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств. В четверг Приходько будут избирать меру пресечения.
Напомним, оккупанты ворвались в дом Приходько в городе Саки вчера в 17.00. Сначала они заявляли, что им необходимо осмотреть гаражи. После того, как Приходько пошел с ними, домой он уже не вернулся.
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