Новости Крыма: проукраинского активиста оккупанты обвиняют в якобы подготовке теракта

Вчера оккупанты задержали проукраинского активиста Олега Приходько, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n127888-novosti-kryma-proukrainskogo-aktivista-okkupanty-obvinyaut-v-yakoby-podgotovke-terakta.html

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Задержанного на территории временно оккупированного Крыма проукраинского активиста Олега Приходько российские силовики обвиняют в якобы подготовке теракта, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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Об этом сообщает проект «Ґрати» со ссылкой на адвоката Назима Шехмамбетова, который оказывает юридическую помощь Приходько.

По информации правозащитного объединения «Крымская Солидарность», Приходько задержали вчера вечером, а сегодня российские силовики задержали в качестве свидетеля его жену Любовь Приходько. Задержанию женщины предшествовал проведенный в их доме обыск.

Оба находятся в управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

По словам юриста Ленуры Енгулатовой, Приходько вчера звонил ей с целью получения юридической консультации. Сегодня они должны были встретиться. Однако спустя несколько часов после этого разговора активиста задержали.

Напомним, оккупанты ворвались в дом Приходько в городе Саки вчера в 17.00. Сначала они заявляли, что им необходимо осмотреть гаражи. После того, как Приходько пошел с ними, домой он уже не вернулся.