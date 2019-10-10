Новини Криму: проукраїнського активіста окупанти звинувачують у нібито підготовці теракту

Вчора окупанти затримали проукраїнського активіста Олега Приходька, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127888-novyny-krymu-proukrayinskogo-aktyvista-okupanty-zvynuvachuut-u-nibyto-pidgotovci-teraktu.html

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Затриманого на території тимчасово окупованого Криму проукраїнського активіста Олега Приходька російські силовики звинувачують у нібито підготовці теракту, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин.

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Про це повідомляє проект «Ґрати» з посиланням на адвоката Назіма Шехмамбетова, який надає юридичну допомогу Приходько.

За інформацією правозахисного об'єднання «Кримська Солідарність», Приходька затримали вчора ввечері, а сьогодні російські силовики затримали як свідка його дружину Любов Приходько. Затриманню жінки передував проведений у їхньому помешканні обшук.

Обоє перебувають в управління ФСБ по Криму і Севастополю.

За словами юриста Ленури Єнгулатової, Приходько вчора телефонував їй з метою отримання юридичної консультації. Сьогодні вони мали зустрітися. Однак через кілька годин після цієї розмови активіста затримали.

Нагадаємо, окупанти вдерлися в будинок Приходька в місті Саки вчора о 17.00. Спочатку вони заявляли, що їм необхідно оглянути гаражі. Після того, як Приходько пішов з ними, додому він вже не повернувся.