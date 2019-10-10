Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127887-sluga-narodu-pracuie-nad-zakonoproektom-pro-ekonomichnyy-pasport-ukrayincya-zelenskyy.html

Ракурс

Проект закону про введення економічного паспорта українця розробляють представники партії «Слуга народу» у Верховній Раді.

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Відповідає за написання законопроекту Руслан Стефанчук, саме він та глава держави були ініціаторами цього закону. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону у київському фудмаркеті Kyiv Food Market.

Питання економічного паспорта українця — не в компетенції Міністерства економіки. Вони розгрібають свої Авгієві стайні. Цим займається саме партія «Слуга народу», відповідальний за цим Руслан Стефанчук. Ми з ним створювали цю ідею, ми розробляли законопроект з цього питання. Спочатку повинен бути законопроект, — заявив Зеленський.

Як відомо, питання так званого економічного паспорта українця стало одним із передвиборних обіцянок Володимира Зеленського. Цей «паспорт» — це особистий рахунок, спонсорований державою. Задум передбачає, щоб кожен маленький українець з самого народження міг накопичувати на цьому рахунку частину коштів від реалізації державою природних благ (надра, земля тощо). Після досягнення повноліття громадянин отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Гроші можна витратити на різні задуми, наприклад, оплатити навчання чи відкрити власний бізнес.

Також Зеленський додав, що у Верховній Раді працюють над новий Трудовим кодексом. Президент переконує, що усі норми, які викликають роздратування, будуть враховані.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський влаштував масштабний прес-марафон у київському фудмаркеті Kyiv Food Market. Очікується, що спілкування українського лідера з журналістами може тривати до 10 годин.