Україна - Литва: де дивитися онлайн трансляцію матчу відбору Євро-2020. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n127886-ukrayina-lytva-de-dyvytysya-onlayn-translyaciu-matchu-vidboru-ievro-2020.html

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Збірна України з футболу в матчі шостого туру відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020 зіграє проти команди Литви. Зустріч пройде завтра, 11 жовтня.

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Матч Україна — Литва пройде в Харкові на стадіоні «Металіст». Зустріч команд розпочнеться о 21.45.

Пряма трансляція матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи пройде на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

Гру обслужить бригада арбітрів з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером. На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх і Максиміліан Кольбіч, четвертий рефері — Александер Гаркам.

На даний момент збірна України лідирує в групі відбору Євро-2020 і має в активі 13 очок після п’яти матчів. Другий йде команда Португалії, у якої вісім балів і на одну гру менше.

Нагадаємо, що в першому матчі проти Литви в рамках поточного відбору Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.