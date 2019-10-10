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Україна - Литва: де дивитися онлайн трансляцію матчу відбору Євро-2020. Фото: Укрінформ

Україна — Литва: де дивитися онлайн трансляцію матчу відбору Євро-2020

10 жов 2019, 11:33
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Збірна України з футболу в матчі шостого туру відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020 зіграє проти команди Литви. Зустріч пройде завтра, 11 жовтня.

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Матч Україна — Литва пройде в Харкові на стадіоні «Металіст». Зустріч команд розпочнеться о 21.45.

Пряма трансляція матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи пройде на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

Гру обслужить бригада арбітрів з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером. На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх і Максиміліан Кольбіч, четвертий рефері — Александер Гаркам.

На даний момент збірна України лідирує в групі відбору Євро-2020 і має в активі 13 очок після п’яти матчів. Другий йде команда Португалії, у якої вісім балів і на одну гру менше.

Нагадаємо, що в першому матчі проти Литви в рамках поточного відбору Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Джерело: Ракурс


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