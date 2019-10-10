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Украина - Литва: где смотреть онлайн трансляцию матча отбора Евро-2020. Фото: Укринформ

Украина — Литва: где смотреть онлайн трансляцию матча отбора Евро-2020

10 окт 2019, 11:33
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Сборная Украины по футболу в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграет против команды Литвы. Встреча пройдет завтра, 11 октября.

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Матч Украина — Литва пройдет в Харькове на стадионе «Металлист». Встреча команд начнется в 21.45.

Прямая трансляция матча отборочного цикла чемпионата Европы пройдет на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Игру обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Кольбич, четвертый рефери — Александер Гаркам.

На данный момент сборная Украины лидирует в группе отбора Евро-2020 и имеет в активе 13 очков после пяти матчей. Второй идет команда Португалии, у которой восемь баллов и на одну игру меньше.

Напомним, что в первом матче против Литвы в рамках текущего отбора Украина добыла уверенную победу со счетом 3:0.

Источник: Ракурс


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