Украина - Литва: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020. Фото: Трибуна

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Ракурс

Сборная Украины 11 октября проведет очередной матч в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу. Соперником украинской команды будет сборная Литвы.

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Игра пройдет в пятницу в Харькове на стадионе «Металлист». Матч начнется в 21:45.

По мнению букмекеров, сборная Украины не испытает никаких проблем в матче с Литвой. На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 1.06. При этом победа гостей оценивается котировкой 34.00. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 11.00.

На данный момент сборная Украины занимает в группе отбора Евро-2020 первое место и имеет в активе 13 очков после пяти матчей. Второй идет команда Португалии, у которой восемь баллов и на одну игру меньше.

Между собой Украина и Литва играли девять раз. Шесть раз сильнее были украинцы, в то время как прибалтийская сборная добывала две победы. Еще одна встреча завершилась ничейным исходом.

Напомним, что в первом матче против Литвы в рамках текущего отбора Украина добыла уверенную победу со счетом 3:0.