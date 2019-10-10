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Україна - Литва: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020. Фото: Трибуна

Україна — Литва: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020

10 жов 2019, 10:27
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Збірна України 11 жовтня проведе черговий матч в рамках відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020 з футболу. Суперником української команди буде збірна Литви.

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Гра пройде в п’ятницю в Харкові на стадіоні «Металіст». Матч розпочнеться о 21:45.

На думку букмекерів, збірна України не зазнає жодних проблем у матчі з Литвою. На перемогу підопічних Андрія Шевченка можна поставити з коефіцієнтом 1.06. При цьому перемога гостей оцінюється котируванням 34.00. На нічию можна зробити ставку з коефіцієнтом 11.00.

На даний момент збірна України займає в групі відбору Євро-2020 перше місце і має в активі 13 очок після п’яти матчів. Другою йде команда Португалії, у якої вісім балів і на одну гру менше.

Між собою Україна і Литва грали дев’ять разів. Шість разів сильнішими були українці, в той час як прибалтійська збірна здобувала дві перемоги. Ще одна зустріч завершилася нічийним результатом.

Нагадаємо, що в першому матчі проти Литви в рамках поточного відбору Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Джерело: Ракурс


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