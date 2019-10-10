Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127887-sluga-naroda-rabotaet-nad-zakonoproektom-ob-ekonomicheskom-pasporte-ukrainca-zelenskiy.html

Ракурс

Проект закона о введении экономического паспорта украинца разрабатывают представители партии «Слуга народа» в Верховной Раде.

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Отвечает за написание законопроекта Руслан Стефанчук, именно он и глава государства были инициаторами этого закона. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в киевском фудмаркете Kyiv Food Market.

Вопросы экономического паспорта украинца — не в компетенции Министерства экономики. Они разгребают свои Авгиевы конюшни. Этим занимается именно партия «Слуга народа», ответственный за этим Руслан Стефанчук. Мы с ним создавали эту идею, мы разрабатывали законопроект по этому вопросу. Сначала должен быть законопроект, — заявил Зеленский.

Как известно, вопрос так называемого экономического паспорта украинца стал одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Этот «паспорт» — это личный счет, спонсируемый государством. Замысел предусматривает, чтобы каждый маленький украинец с самого рождения мог накапливать на этом счете часть средств от реализации государством природных благ (недра, земля и тому подобное). После достижения совершеннолетия гражданин получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Деньги можно потратить на различные замыслы, например, оплатить обучение или открыть собственный бизнес.

Также Зеленский добавил, что в Верховной Раде работают над новым Трудовым кодексом. Президент убеждает, что все нормы, которые вызывают раздражение, будут учтены.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский устроил масштабный пресс-марафон в киевском фудмаркеті Kyiv Food Market. Ожидается, что общение украинского лидера с журналистами может длиться до 10 часов.