ФСБ затримала українського активіста. Фото: ТАСС

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Співробітники Федеральної служби безпеки Росії 9 жовтня затримали проукраїнського активіста Олега Приходька з міста Саки.

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Окупанти вдерлися в будинок Приходька вчора о 17.00 й заявили, що їм необхідно оглянути гаражі. Господар вийшов з російськими силовиками на вулицю без верхнього одягу, з собою не брав мобільного телефону. Після цього Приходько додому вже не повернувся. Про це 10 жовтня повідомила «Кримська правозахисна група» в Facebook.

Родичі телефонували в поліцію, але це не дало результатів. Наразі місце перебування Олега Приходька невідоме.

Правозахисники відзначають, що наприкінці вересня Олега Приходька та його дружину Людмилу допитували співробітники ФСБ. Окупантів цікавило, чи брав участь Приходько в Революції гідності у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що 25 червня підконтрольний Кремлю Сакський районний суд Криму оштрафував Олега Приходька на 2 тис. руб. Українського активіста визнали винним за ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки) Кодексу Росії про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в ЮНЕСКО заявили, що ситуація з правами людини в окупованому Криму значно погіршилася за останній рік. На мешканців окупованого півострова сильно впливає різке обмеження свободи зібрань, вираження поглядів, доступу до інформації та свободи віросповідання.