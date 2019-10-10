Напад на синагогу в Німеччині: в інтернеті знайшли ймовірний «маніфест» підозрюваного

Нападника ідентифікували як 27-річного неонациста Стефана Баллієта, фото: Ріта Катц

https://racurs.ua/ua/n127877-napad-na-synagogu-v-nimechchyni-v-interneti-znayshly-ymovirnyy-manifest-pidozruvanogo.html

Ракурс

Ймовірний своєрідний «маніфест» підозрюваного в збройному нападі на синагогу в німецькому місті Галле виявили в інтернеті фахівці аналітичної компанії SITE Intelligence Group, котра спеціалізується на спостереженні за екстремістськими сайтами.

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Відповідний файл, ймовірно, був створений ще 1 жовтня. Про це у своєму твіттері повідомляє очільниця SITE Intelligence Group Ріта Катц.

Зазначається, що «маніфест» є файлом у форматі PDF. У ньому, зокрема, містяться фотографії зброї та боєприпасів, котрі використовувалися під час атаки.

Також у цьому документі вказується мета нападу — убити якомога більше «антибілих», передусім євреїв.

Зловмисник, подібно до нещодавнього нападу на мечеті в Новій Зеландії, вів пряму трансляцію в інтернеті.

35-хвилинне відео транслювалося на потоковій платформі Twitch. Перш ніж відео видалили, його встигли переглянути 2,2 тис. людей.

Обліковий запис, на якому було показано відео, створений близько двох місяців тому.

Катц зазначає, що перед тим, як почати стрілянину, зловмисник на відео промовляє: «корінь усіх проблем — це євреї».

За словами Катц, цей «маніфест» показує, що зловмисник чимало часу витратив на планування та підготовку нападу. Однак відео свідчить, що напад пішов не за планом — зловмисникові не вдалося увійти до синагоги, тому він почав стріляти по людях на вулиці.

Відео також свідчить, що зловмисник, ймовірно був один.

Німецькі ЗМІ ідентифікували його як 27-річного неонациста Стефана Баллієта.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в Галле загинули двоє людей.