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Нападника ідентифікували як 27-річного неонациста Стефана Баллієта, фото: Ріта Катц

Напад на синагогу в Німеччині: в інтернеті знайшли ймовірний «маніфест» підозрюваного

10 жов 2019, 10:07
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Ймовірний своєрідний «маніфест» підозрюваного в збройному нападі на синагогу в німецькому місті Галле виявили в інтернеті фахівці аналітичної компанії SITE Intelligence Group, котра спеціалізується на спостереженні за екстремістськими сайтами.

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Відповідний файл, ймовірно, був створений ще 1 жовтня. Про це у своєму твіттері повідомляє очільниця SITE Intelligence Group Ріта Катц.

Зазначається, що «маніфест» є файлом у форматі PDF. У ньому, зокрема, містяться фотографії зброї та боєприпасів, котрі використовувалися під час атаки.

Також у цьому документі вказується мета нападу — убити якомога більше «антибілих», передусім євреїв.

Зловмисник, подібно до нещодавнього нападу на мечеті в Новій Зеландії, вів пряму трансляцію в інтернеті.

35-хвилинне відео транслювалося на потоковій платформі Twitch. Перш ніж відео видалили, його встигли переглянути 2,2 тис. людей.

Фото: Ріта Кратц

Обліковий запис, на якому було показано відео, створений близько двох місяців тому.

Катц зазначає, що перед тим, як почати стрілянину, зловмисник на відео промовляє: «корінь усіх проблем — це євреї».

За словами Катц, цей «маніфест» показує, що зловмисник чимало часу витратив на планування та підготовку нападу. Однак відео свідчить, що напад пішов не за планом — зловмисникові не вдалося увійти до синагоги, тому він почав стріляти по людях на вулиці.

Відео також свідчить, що зловмисник, ймовірно був один.

Німецькі ЗМІ ідентифікували його як 27-річного неонациста Стефана Баллієта.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в Галле загинули двоє людей.

Джерело: Ракурс


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