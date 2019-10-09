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Стрілянина в Німеччині: з'явилися кадри з розстрілом людей біля синагоги. Фото: Bild

Стрілянина в Німеччині: з’явилися кадри з розстрілом людей біля синагоги (ФОТО, ВІДЕО)

9 жов 2019, 18:02
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З’явилися нові подробиці нападу на синагогу в німецькому місті Галле, яке розташоване в центральній частині країни. В результаті атаки двоє людей загинули, нападники втекли з місця злочину.

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Німецьке видання Focus повідомляє, що нападник був одягнений у спеціальний костюм і озброєний автоматом. Обидва нападники тікали з місця злочину на автомобілі, одного з них вдалося затримати.

Стрілянина в Німеччині: з'явилися кадри з розстріляв людей у синагоги. Фото: Twitter

Також відомо, що однією з жертв злочинців стала дівчина. Її особа встановлюється.

Місцеві ЗМІ нагадують, що в ці дні, 8−9 жовтня, відзначається Йом-Кіпур, який також називається Судним днем і є головним з свят в іудаїзмі. Не виключено, що напад пов’язаний зі святом.

Нагадаємо, що підозрювані стріляли з автомата, а також, за непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, застосували ручну гранату на єврейському кладовищі.


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