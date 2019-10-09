Стрельба в Германии: появились кадры с расстрелявшим людей у синагоги. Фото: Bild

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Ракурс

Появились новые подробности нападения на синагогу в немецком городе Галле, которое расположено в центральной части страны. В результате атаки два человека погибли, нападавшие скрылись с места преступления.

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Немецкое издание Focus сообщает, что нападавший был одет в специальный костюм и вооружен автоматом. Оба нападавших скрывались с места преступления на автомобиле, одного из них удалось задержать.

Также известно, что одной из жертв преступников стала девушка. Ее личность устанавливается.

Местные СМИ напоминают, что в эти дни, 8−9 октября, отмечается Йом-Киппур, который также называется Судным днем и является главным из праздников в иудаизме. Не исключено, что нападение связано с праздником.

Напомним, что подозреваемые стреляли из автомата, а также, по неподтвержденным данным местных СМИ, применили ручную гранату на еврейском кладбище.