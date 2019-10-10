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Нападавшего идентифицировали как 27-летнего неонациста Стефана Баллиетта, фото: Рита Катц

Нападение на синагогу в Германии: в интернете нашли вероятный «манифест» подозреваемого в нападении

10 окт 2019, 10:07
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Вероятный своеобразный «манифест» подозреваемого в вооруженном нападении на синагогу в немецком городе Галле обнаружили в интернете специалисты аналитической компании SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими сайтами.

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Соответствующий файл, вероятно, был создан еще 1 октября. Об этом в своем твиттере сообщает руководительница SITE Intelligence Group Рита Катц.

Отмечается, что «манифест» является файлом в формате PDF. В нем, в частности, содержатся фотографии оружия и боеприпасов, которые использовались во время атаки.

Также в этом документе указывается цель нападения — убить как можно больше «антибелых», прежде всего евреев.

Злоумышленник, подобно недавнему нападению на мечети в Новой Зеландии, вел прямую трансляцию в интернете.

35-минутное видео транслировалось на потоковой платформе Twitch. Прежде чем видео удалили, его успели посмотреть 2,2 тыс. человек.

Фото: Рита Кратц

Учетная запись, на которой было показано видео, создана около двух месяцев назад.

Катц отмечает, что перед тем, как начать стрельбу, злоумышленник на видео говорит: «корень всех проблем — это евреи».

По словам Катц, этот «манифест» показывает, что злоумышленник немало времени потратил на планирование и подготовку нападения. Однако видео свидетельствует, что нападение пошло не по плану — злоумышленнику не удалось войти в синагогу, поэтому он начал стрелять по людям на улице.

Видео также свидетельствует, что злоумышленник, вероятно, был один.

Немецкие СМИ идентифицировали его как 27-летнего неонациста Стефана Баллиета.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибли два человека.

Источник: Ракурс


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