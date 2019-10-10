Нападение на синагогу в Германии: в интернете нашли вероятный «манифест» подозреваемого в нападении

Нападавшего идентифицировали как 27-летнего неонациста Стефана Баллиетта, фото: Рита Катц

https://racurs.ua/n127877-napadenie-na-sinagogu-v-germanii-v-internete-nashli-veroyatnyy-manifest-podozrevaemogo.html

Ракурс

Вероятный своеобразный «манифест» подозреваемого в вооруженном нападении на синагогу в немецком городе Галле обнаружили в интернете специалисты аналитической компании SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими сайтами.

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Соответствующий файл, вероятно, был создан еще 1 октября. Об этом в своем твиттере сообщает руководительница SITE Intelligence Group Рита Катц.

Отмечается, что «манифест» является файлом в формате PDF. В нем, в частности, содержатся фотографии оружия и боеприпасов, которые использовались во время атаки.

Также в этом документе указывается цель нападения — убить как можно больше «антибелых», прежде всего евреев.

Злоумышленник, подобно недавнему нападению на мечети в Новой Зеландии, вел прямую трансляцию в интернете.

35-минутное видео транслировалось на потоковой платформе Twitch. Прежде чем видео удалили, его успели посмотреть 2,2 тыс. человек.

Учетная запись, на которой было показано видео, создана около двух месяцев назад.

Катц отмечает, что перед тем, как начать стрельбу, злоумышленник на видео говорит: «корень всех проблем — это евреи».

По словам Катц, этот «манифест» показывает, что злоумышленник немало времени потратил на планирование и подготовку нападения. Однако видео свидетельствует, что нападение пошло не по плану — злоумышленнику не удалось войти в синагогу, поэтому он начал стрелять по людям на улице.

Видео также свидетельствует, что злоумышленник, вероятно, был один.

Немецкие СМИ идентифицировали его как 27-летнего неонациста Стефана Баллиета.

Напомним, в результате стрельбы в Галле погибли два человека.