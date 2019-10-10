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ФСБ задержала украинского активиста. Фото: ТАСС

В оккупированном Крыму ФСБ задержала и вывезла в неизвестном направлении украинского активиста (ФОТО)

10 окт 2019, 10:07
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России 9 октября задержали проукраинского активиста Олега Приходько из города Саки.

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Оккупанты ворвались в дом Приходько вчера в 17.00 и заявили, что им необходимо осмотреть гаражи. Хозяин вышел с российскими силовиками на улицу без верхней одежды, с собой не брал мобильный телефон. После этого Приходько домой уже не вернулся. Об этом 10 октября сообщила «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

Родственники звонили в полицию, но это не дало результатов. Сейчас место пребывания Олега Приходько неизвестно.

Правозащитники отмечают, что в конце сентября Олега Приходько и его жену Людмилу допрашивали сотрудники ФСБ. Оккупантов интересовало, участвовал ли Приходько в Революции достоинства в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 25 июня подконтрольный Кремлю Сакский районный суд Крыма оштрафовал Олега Приходько на 2 тыс. руб. Украинского активиста признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) Кодекса России об административных правонарушениях.

Олег Приходько. Фото: Crimean Human Rights Group в Facebook

Напомним, в ЮНЕСКО заявили, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму значительно ухудшилась за последний год. На жителей оккупированного полуострова сильно влияет резкое ограничение свободы собраний, выражения мнений, доступа к информации и свободы вероисповедания.

Источник: Ракурс


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