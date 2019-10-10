Дмитрий Святаш, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n127911-eks-deputatu-svyatashu-obyavili-esche-odno-podozrenie-smi.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему депутату Верховной Рады VIII созыва.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, речь идет о бывшем народном избраннике из фракции «Видродження» Дмитрии Святашу.

Отмечается, что подозрение было вручено вчера. Однако, поскольку народный избранник находился на лечении, соответствующее сообщение вместо него получила его близкая родственница.

Также сообщение направлено по месту жительства экс-нардепа.

В НАБУ отмечают, что народный избранник в декларациях 2015 и 2016 годы не указал наличие у него финансовых обязательств перед «УкрСиббанком» (на 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро в декларации 2015 года и 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро в декларации за 2016 год).

Отмечается, что НАБУ соответствующее расследование проводит с апреля 2018 года.

Действия бывшего депутата квалифицированы по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, несколько дней назад Святашу подозрение объявила столичная прокуратура. Депутата подозревают в причастности к афере по завладению средствами, полученными в «УкрСиббанке» как кредиты.