Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, відповів на питання журналістів про обіцяні «посадки».

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Глава держави заявив, що гадав, що зможе саджати порушників закону вже за два дні після вступу на посаду. Президент поскаржився, що йому не дозволяють впливати на правоохоронні органи. Він додав, що збирає кожні два тижні силовиків на наради й ставить питання про необхідність розслідування гучних справ. Про це Зеленський заявив під час сьогоднішнього прес-брифінгу Kyiv Food Market.

За словами президента, правоохоронці повинні до 1 листопада показати результат. Зеленський вважає, що покращити ситуацію з розслідуваннями може об'єднання правоохоронних органів.

Глава держави також додав, що Україні необхідна реформа Генеральної прокуратури.

Є порядні, професійні люди, а є й інші. Лави прокурорів треба чистити, а для цього потрібен новий закон, — зазначив він.

Зеленський додав, що вже зустрічався з прокурором Горбатюком щодо справ по розстрілах на Євромайдані.

Крім того, він запевнив, ще не має відношення до арешту екс-президента Сергія Пашинського.

Спитайте в людей на вулиці, чи Пашинський бандит — 100% скаже «так», — зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 жовтня влаштував прес-марафон у київському фудмаркеті Kyiv Food Market, який може тривати до 10 годин.