Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины ответил на вопросы журналистов о обещанные «посадки».

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Глава государства заявил, что думал, что сможет сажать нарушителей закона уже через два дня после вступления в должность. Президент пожаловался, что ему не позволяют влиять на правоохранительные органы. Он добавил, что собирает каждые две недели силовиков на совещания и ставит вопрос о необходимости расследования громких дел. Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего пресс-брифинга Kyiv Food Market.

По словам президента, правоохранители должны до 1 ноября показать результат. Зеленский считает, что улучшить ситуацию с расследованиями может объединение правоохранительных органов.

Глава государства также добавил, что Украине необходима реформа Генеральной прокуратуры.

Есть порядочные, профессиональные люди, а есть и другие. Ряды прокуроров надо чистить, а для этого нужен новый закон, — отметил он.

Зеленский добавил, что уже встречался с прокурором Горбатюком по делам по расстрелам на Евромайдане.

Кроме того, он заверил, еще не имеет отношения к аресту экс-президента Сергея Пашинского.

Спросите у людей на улице, Пашинский бандит — 100% скажет «да», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 октября устроил пресс-марафон в киевском фудмаркеті Kyiv Food Market, который может длиться до 10 часов.