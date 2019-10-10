Зеленський назвав відносини України зі США "втомленими" і прокоментував скандал із Трампом. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127882-zelenskyy-nazvav-vidnosyny-ukrayiny-z-ssha-vtomlenymy-i-prokomentuvav-skandal-z-trampom.html

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Володимир Зеленський, президент України, не вважає, що його телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка піддалася широкому розголосу, якось вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном.

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Під час сьогоднішнього спілкування з журналістами український лідер сказав, що зараз відносини України з США є «втомленими».

При цьому Зеленський сказав, що головна мета розмови з Трампом, — це домогтися зустрічі з американським лідером. Також український президент під час бесіди з американським лідером просив Трампа, щоб Білий дім змінив риторику щодо Києва після зміни керівництва країни.

Також Зеленський сказав, що знав про замороження поставок зброї від США ще до конфлікту навколо колишнього віце-президента США Джо Байдена. Вирішувати питання повинні були на зустрічі з Трампом в Польщі, яка була зірвана.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Чинного президента США підозрюють у тиску на владу України з метою відкриття розслідування проти сім’ї одного з його головних конкурентів на виборах 2020 року — Джо Байдена.