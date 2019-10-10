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Зеленский назвал отношения Украины с США "уставшими" и прокомментировал скандал с Трампом. Фото: Офис президента

Зеленский назвал отношения Украины с США «уставшими» и прокомментировал скандал с Трампом

10 окт 2019, 10:50
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Владимир Зеленский, президент Украины, не считает, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который поддался широкой огласке, как-то повлиял на отношения между Киевом и Вашингтоном.

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Во время сегодняшнего общения с журналистами украинский лидер сказал, что сейчас отношения Украины с США являются «уставшими».

При этом Зеленский сказал, что главная цель разговора с Трампом, — это добиться встречи с американским лидером. Также украинский президент во время беседы с американским лидером просил Трампа, чтобы Белый дом изменил риторику в отношении Киева после смены руководства страны.

Также Зеленский сказал, что знал о заморозке поставок оружия от США еще до конфликта вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена. Решать вопрос должны были на встрече с Трампом в Польше, которая была сорвана.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Действующего президента США подозревают в оказании давления на власти Украины с целью открытия расследование против семьи одного из его главных конкурентов на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Источник: Ракурс


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