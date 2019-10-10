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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский сообщил, что сказал бы жителям ОРДЛО, которые боятся возвращения Украины

10 окт 2019, 10:42
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Президент Украины Владимир Зеленский считает вопрос прекращения войны «своей личной миссией» в течение пяти лет.

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Об этом он заявил во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market.

Президент отметил, что каждый раз, когда он обращается к украинцам — он одновременно обращается и к гражданскому населению Донбасса.

Это гражданские люди, они никогда не воевали, — отмечает Зеленский, говоря, в частности, и о переселенцах.

Вся та часть людей, которая живет там и чувствует себя украинцами — они должны знать, что мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А, — отмечает президент.

Планом Б он назвал вариант, когда возврат территорий затянется. Зеленский отметил, что и в таком случае «приоритетом все равно будут люди». Он добавил, что в таком случае Украина должна обеспечить их работой на подконтрольной территории.

Считаю большой ошибкой в предыдущие годы — отсутствие обеспечения жильем, работой переселенцев, — подчеркнул президент.

Также Зеленский коснулся резонансного вопроса разведения войск в районе города Золотое Луганской области

Это крутое информационное средство, пока нас там не показывают, или показывают в невыгодном свете, показать, что мы сделали мост, новые КПВВ, отстроили дороги на линии разграничения в Станице Луганской, — отмечает Зеленский. — И это лучший пример, для нас это выгодно. А человек рассказывает о том, что он увидел. Это «живое телевидение».

Напомним, вчера Зеленский анонсировал два обмена пленными между Украиной и Россией.

Источник: Ракурс


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