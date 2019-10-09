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Зеленский анонсировал два обмена пленными и сказал, когда они произойдут. Фото: 24 канал

Зеленский анонсировал два обмена пленными и сказал, когда они произойдут

9 окт 2019, 19:18
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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может состояться после саммита в нормандском формате. Именно после него будет известна дата нового обмена, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, у Украины есть две позиции по поводу обмена удерживаемыми лицами с Россией. В комментарии «Радіо Свобода» Зеленский отметил, что с Россией по этим позициям пока переговоры не ведутся.

Президент сказал, что вопрос обмена пленными будет одним из главных во время встреч лидеров государств на саммите в нормандском формате.

Зеленский добавил, что речь идет о двух обменах. В частности, один обмен будет именно с Российской Федерацией, а второй затронет украинцев, которые оказались в плену на оккупированных территориях.

Напомним, первый обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Тогда домой вернулись 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них были 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных.


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