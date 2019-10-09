Зеленський анонсував два обміни полоненими і сказав, коли вони відбудуться. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127865-zelenskyy-anonsuvav-dva-obminy-polonenymy-i-skazav-koly-vony-vidbudutsya.html

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Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією може відбутися після саміту в нормандському форматі. Саме після нього буде відома дата нового обміну, заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, в України є дві позиції з приводу обміну утримуваними особами з Росією. У коментарі «Радіо Свобода» Зеленський відзначив, що з Росією по цих позиціях поки переговори не ведуться.

Президент сказав, що питання обміну полоненими буде одним з головних під час зустрічей лідерів держав на саміті в нормандському форматі.

Зеленський додав, що мова йде про два обміни. Зокрема, один обмін буде саме з Російською Федерацією, а другий торкнеться українців, які опинилися в полоні на окупованих територіях.

Нагадаємо, перший обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. Тоді додому повернулися 35 громадян України, які перебували в російському полоні. Серед них були 24 українських військовополонених моряка і 11 політичних в’язнів.