ГБР обыскивает Львовскую таможню. Фото: Украинская правда

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Обыски на Львовской таможне устроило Государственное бюро расследований. Всего проводится 40 обысков.

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Ранее ГБР и СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тыс. долл. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур, — отметила она.

Установлено, что одежду ввозили в Украину как секондхенд. Товар попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. Вследствие этого государство понесло убытки на минимум 1 млн грн из каждой партии одежды.

Отмечается, что по вышеуказанным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 сентября Служба безопасности Украины устроила обыск в управлении защиты экономики Национальной полиции ГУ НПУ в Житомирской области. Правоохранители действовали в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.