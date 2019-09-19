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СБУ проводит обыски в Житомире. Фото: zhzh.com.ua

В Житомире СБУ обыскивала областное управление Нацполиции

19 сен 2019, 16:48
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Служба безопасности Украины 19 сентября устроила обыски в управлении защиты экономики Национальной полиции ГУ НПУ в Житомирской области.

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Обыски проходили по месту работы работников УЗЕ в Житомире и по области. Оперативники спецслужбы действовали в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня сообщает Житомир.info со ссылкой на источники.

В Управлении защиты экономики Нацполиции впоследствии подтвердили изданию информацию о проведении обысков. Однако, официальные комментарии по поводу обысков пока отсутствуют. Ни пресс-служба СБУ, ни ГУ Нацполиции в Житомирской области пока не комментировали произошедшее.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве группу правоохранителей, которая занималась незаконной слежкой за украинцами. Злоумышленники с 2015 года занимались визуальным наблюдением, прослушиванием абонентов сотовой связи, взламывали учетные записи пользователей соцсетей, мессенджеров и электронной почты.


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