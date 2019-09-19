Рада избрала нового председателя Фонда госимуществаhttps://racurs.ua/n127028-rada-naznachila-novogo-predsedatelya-fonda-gosimuschestva.htmlРакурс
Верховная Рада Украины 19 сентября поддержала представление премьер-министра Украины о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.
За его кандидатуру проголосовали 238 нардепов.
Сенниченко — украинский экономист, работал в Национальном банке и в правительстве (в 2000 году). Он был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, находился на должностях членов наблюдательных советов Prozorro.
Во время утверждения Сенниченко заявил в Раде, что главными задачами ФГИУ видит привлечение инвестиций в Украину и борьбу с коррупцией.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации. До сих пор ФГИУ возглавлял Виталий Трубаров. Пока он возглавлял фонд, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.
ФГИУ является органом исполнительной власти в Украине, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами госсобственности.
Напомним, 13 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 1055−1 «Об аренде государственного и коммунального имущества».