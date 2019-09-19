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Рада назначила нового председателя Фонда госимущества, скриншот трансляции

Рада избрала нового председателя Фонда госимущества

19 сен 2019, 16:39
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Верховная Рада Украины 19 сентября поддержала представление премьер-министра Украины о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.

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За его кандидатуру проголосовали 238 нардепов.

Сенниченко — украинский экономист, работал в Национальном банке и в правительстве (в 2000 году). Он был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, находился на должностях членов наблюдательных советов Prozorro.

Во время утверждения Сенниченко заявил в Раде, что главными задачами ФГИУ видит привлечение инвестиций в Украину и борьбу с коррупцией.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации. До сих пор ФГИУ возглавлял Виталий Трубаров. Пока он возглавлял фонд, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.

ФГИУ является органом исполнительной власти в Украине, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами госсобственности.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 1055−1 «Об аренде государственного и коммунального имущества».

Источник: Ракурс


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