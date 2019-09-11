Верховная Рада приняла важный закон. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n126625-verhovnaya-rada-progolosovala-za-zakon-o-privatizacii-gosudarstvennogo-i-kommunalnogo-imuschestva.html

Ракурс

Верховная Рада 11 сентября на сегодняшнем пленарном заседании поддержала за основу законопроект, который предусматривает ликвидацию парламентской специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

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Проект закона № 1037 «О внесении изменения в закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» во время голосования поддержали 313 народных избранников. Еще 3 проголосовали против, а 3 парламентариев — воздержались. Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, трансляцию утреннего заседания транслировали СМИ.

Документ предусматривал исключить статью № 9 закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и признать утратившим силу постановление Верховной Рады «О контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как известно, глава украинского государства Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов «Prozorro. Продажи» в рамках малой приватизации.

Напомним, летом в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о масштабной приватизации. К 2022 году власти планируют продать четыре государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ПриватБанк», и «Укргазбанк». Будущее правительство должно провести приватизацию, которая охватит также «Укрпочту» и «Укрзализныцю».