Верховна Рада ухвалила важливий закон. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n126625-verhovna-rada-progolosuvala-za-zakon-pro-pryvatyzaciu-derjavnogo-i-komunalnogo-mayna.html

Ракурс

Верховна Рада 11 вересня на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримала за основу законопроект, який передбачає ліквідацію парламентської спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

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Проект закону № 1037 «Про внесення зміни до закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» під час голосування підтримали 313 народних обранців. Ще 3 проголосували проти, а 3 парламентарів — утрималися. Про це повідомив спікер ВРУ Дмитро Разумков, трансляцію ранкового засідання транслювали ЗМІ.

Документ передбачав виключити статтю № 9 закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» та визнати такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради «Про контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як відомо, глава української держави Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 року передати не менше 500 підприємств до Фонду державного майна для подальшого продажу через електронну систему торгів «Prozorro. Продажу» в рамках малої приватизації.

Нагадаємо, влітку в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили про масштабну приватизацію. До 2022 року влада планує продати чотири державні банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ПриватБанк» та «Укргазбанк». Майбутній уряд має провести приватизацію, яка охопить також «Укрпошту» та «Укрзалізницю».